Sergio Pérez was niet geheel tevreden met zijn elfde tijd in de tweede vrije training, maar stelt dat er een probleem met de afstelling was met de RB18 in de korte run waardoor hij tijd verloor. De lange runs waren ‘meer representatief’, stelt de Mexicaan.

Waar Max Verstappen een uitstekende start had van het raceweekend in Canada met twee keer de snelste tijd, moest teamgenoot Pérez het doen met de vierde en elfde tijd. Hij kwam in de tweede vrije training maar liefst een seconde tekort op de Nederlander en weet dat het beter kan.

“We kunnen helaas niet veel uit de sessies afleiden”, zei Pérez. “Om de auto echt te laten werken moet je een goede pace hebben en van daaruit opbouwen, en dat kon ik vandaag niet doen.” Hij had er wel een uitleg voor: de afstelling van de auto. “We hadden daar een probleem mee op de korte runs maar gelukkig kwamen we dat te boven en waren de lange runs meer representatief.”

Toch verliep dat ook nog niet helemaal zoals gewenst. “We hadden nog steeds een probleem, hopelijk kunnen we dat oplossen”, aldus Pérez, die beseft en toegeeft dat hij een achterstand heeft op zijn teamgenoot. Maar: “We zullen de juiste compromissen kunnen sluiten om competitief te zijn.”

Als een van de grote gelijkmakers kijkt Pérez bovendien met een schuin oog naar de lucht, aangezien het kan gaan regenen in Montreal. “We zullen kijken wat het weer doet, dat zij alles kunnen opschudden. Max ziet er sterk uit en dat geeft me hoop dat we mijn auto ook competitief kunnen maken wanneer het ertoe doet op zaterdag”, besluit de Mexicaan.