Sergio Pérez mag zich na de Grand Prix van Australië even de nummer 1-coureur van Red Bull wanen. De Mexicaan sloot de race in Melbourne op de tweede plaats af en gaat in het klassement zijn teamgenoot Max Verstappen voorbij.

Pérez had een prima start van de race. Zo goed zelfs dat hij bij de eerste bocht even moest inhouden om niet tegen de voor hem rijdende RB18 van Verstappen aan te rijden. De eveneens sterk gestarte Lewis Hamilton profiteerde daar optimaal van en ging de Mexicaan direct voorbij.

De 32-jarige coureur uit Guadalajara moest alle zeilen bijzetten om de derde plaats weer op Hamilton terug te veroveren en zo Verstappen in diens jacht op Charles Leclerc van dienst te kunnen zijn. Helaas ging die vlieger niet meteen op. Weliswaar kon hij Hamilton inhalen, maar Pérez worstelde enorm met zijn eerste set (medium) banden, en kon pas echt aanzetten toen hij eenmaal was overgestapt naar de harde compound. “Mijn eerste stint was erg slecht”, zei de Mexicaan direct na de race. “Eenmaal op de harde band hadden we wat pech met de safetycar en verloren we een plekje. Maar die plek veroverden we later weer terug en dus hebben we een goed resultaat behaald.”

(Motorsport Images)

Pérez leek achter Leclerc en Verstappen op weg naar de derde plaats, maar zag tegen het einde van de race zijn teamgenoot voor hem met motorproblemen uitvallen. “Het is spijtig dat we Max zijn verloren, want het zou mooi zijn geweest om met het team een dubbel podium te scoren.” Pérez staat nu met 30 punten vierde in de stand om het WK. Verstappen is zesde met 25 punten.

Lees ook: ‘Frustrerend en onacceptabel’: Verstappen baalt van tweede uitvalbeurt in drie races