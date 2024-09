Sergio Pérez is helemaal niet tevreden met het verloop van zijn race in Singapore. De Mexicaan eindigde drie plaatsjes hoger dan waar hij begon, maar weet zeker dat er meer in had gezeten. Vooral omdat de Red Bull-coureur achter Franco Colapinto vast kwam te zitten, werd Pérez zijn race uiteindelijk “een complete ramp”.

Pérez startte de race in Singapore vanaf de dertiende plek, na “een nachtmerrie” van een kwalificatie op de zaterdag, en eindigde deze niet hoger dan P10. Aan het begin van de race zagen de vooruitzichten van de Mexicaan er nog veelbelovend uit, nadat hij in de openingsronde drie positie had gewonnen. Het bleef echter bij deze drie posities, en Pérez kon zo uiteindelijk maar één punt pakken.

De Red Bull-coureur was daarom ook teleurgesteld over zijn race op het Marina Bay Street Circuit. “Als je naar de strategie kijkt en ziet waar Carlos (Sainz, red.) eindigde (op P7 vanaf P10 op de grid, red.), hebben we waarschijnlijk een kans gemist om meer progressie te boeken en om meer mensen in te halen”, aldus Pérez, tegenover Formula1.com.

Complete ramp

Pérez zat voor een groot deel van de race vast achter de Williams van Franco Colapinto, waardoor hij geen verdere opmars door het veld heen kon maken. De Mexicaan kan daardoor zijn race maar op één manier omschrijven. “Het was erg… Het was een ramp, een complete ramp”, is Pérez duidelijk. “We hadden een goede eerste ronde, we zaten op P10 en daar zijn we eigenlijk geëindigd, dus dat was wel een beetje jammer.”

