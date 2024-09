Sergio Pérez heeft zijn team Red Bull niet voor het eerst (en waarschijnlijk ook niet voor het laatst) weer een slechte dienst bewezen. De Mexicaan werd al tijdens Q2 van de kwalificatiesessie voor de GP van Singapore geëlimineerd. Hij start zondag vanaf P13. “Een nachtmerrie”, aldus Pérez.

Nu de druk bij Red Bull er vol op staat, zeker ook in het constructeurskampioenschap, was men er bij Red Bull op gebrand om juist in de kwalificatie goed voor de dag te komen. In het constructeurskampioenschap heeft McLaren inmiddels de leiding van Red Bull overgenomen. Ondertussen zit ook Ferrari het team van Max Verstappen en Pérez nadrukkelijk op de hielen. Verstappen presteerde tijdens de kwalificatiesessie in Singapore boven verwachting (P2), Pérez stelde daarentegen zwaar teleur.

Enigszins schuldbewust deed de laatste na afloop zijn verhaal. “Een nachtmerrie”, zo begon hij. Het is overigens een term die Pérez vaker gebruikt na een teleurstellende prestatie namens Red Bull. Dan: “In Q2 was er iets bijzonders aan de hand met mijn banden. Ik kreeg ze qua temperatuur niet in het juiste window. Zoiets maakt helaas een groot verschil. Helaas betekende het voor mij uitschakeling in Q2.”

Pérez maakt zich voor de race van zondag (start: 14.00 uur Nederlandse tijd) geen illusies. “Op deze baan kun je moeilijk inhalen. Het wordt dus een moeilijke race. Voor mij wordt het een kwestie van proberen punten te pakken en op deze manier de schade zoveel mogelijk te beperken”, aldus Sergio Pérez.

