Sergio Pérez is er niet in geslaagd om zijn tweede zege van het Formule 1-seizoen te pakken. De Mexicaanse coureur van Red Bull had in Bakoe zicht op een overwinning, maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Max Verstappen.

Pérez won twee weken geleden de Grand Prix van Monaco en was vol vertrouwen afgereisd naar Azerbeidzjan, een locatie die hem ligt. Zaterdag wist hij zich op de eerste startrij te kwalificeren. Achter Charles Leclerc, maar voor Verstappen. Toen Pérez direct in de eerste bocht de Monegask kon passeren en Verstappen niet aan Leclerc voorbij kon, leek het erop dat hij zomaar een gooi kon doen naar een nieuwe overwinning.

Pérez (r) heeft een uitstekende start en gaat in bocht 1 binnendoor bij Leclerc (l) naar de leiding (Motorsport Images)

Door de vroege uitvalbeurt van Carlos Sainz en de pitstop direct daarna van Leclerc, kon Verstappen een plaatsje opschuiven, direct achter Pérez. Die wist niet lang stand te houden tegen de DRS van de Nederlandse wereldkampioen en kreeg zelfs te horen dat hij ‘niet mocht vechten.’

Verstappen nam in de vijftiende ronde de leiding over van Pérez en door het uitvallen van Leclerc, konden de twee Red Bulls relatief eenvoudig een 1-2 naar huis rijden. “Een prima teamresultaat”, aldus Pérez na afloop van de race. Wel vroeg hij zich af hoe het kon dat Verstappen op de medium band zo eenvoudig bij hem weg kon rijden en uiteindelijk met een voorsprong van ruim twintig seconden over de finish kwam. “Dat is iets waarvan we moeten onderzoeken wat er precies gebeurde. Max was zo veel sneller in die stint op de medium band. Dat moeten we nog eens bekijken.”

Teamorders

Waar Pérez in het verleden weleens narrig reageerde op een teamorder, kon hij zondag prima leven met de instructie om niet met Max te vechten. “Het was de juiste beslissing van het team, omdat Max toch sneller was en er zeker hier van alles kan gebeuren. Uiteindelijk is het een 1-2 geworden, een prima teamresultaat.”

Zijn tweede plaats en de snelste ronde levert Pérez in Bakoe 19 punten op en daarmee gaat hij in de WK-stand Leclerc voorbij. Verstappen en Pérez staan nu eerste en tweede op ranglijst.

