Sergio Pérez start de Grand Prix van Bahrein zondag vanaf de tweede plek. De Mexicaan eindigde tot zijn eigen verbazing in de kwalificatie nipt (op één tiende) achter teamgenoot Max Verstappen.

Red Bull pakte op het Bahrain International Circuit voor de 26ste keer in z’n bestaan een front row lock-out. Opmerkelijk genoeg gebeurde dat voor het laatst vorig jaar in Abu Dhabi, tijdens de laatste race van het seizoen 2022. En dus waren er alom high fives en lachende gezichten te zien in de garage van de stal uit Milton Keynes. Ook bij Pérez die net tekort kwam op Verstappen. “Ik heb alles gegeven. Het zat erg dicht bij elkaar, zelfs in Q1 en Q2. De verschillen zijn marginaal, dus je kunt echt geen fouten maken om het maximale eruit te halen.”

Verstappen: ‘Positief verrast dat ik op pole sta na moeizame trainingen’

Dat maximale bleek dus de tweede startplaats Daar zag het aanvankelijk echter niet naar uit. Charles Leclerc was in Q3 de enige die een beetje bij Verstappen in de buurt kwam, maar de Ferrari-coureur besloot twee minuten voor het einde dat het welletjes was geweest. Dat bood Pérez de kans om nog één keer voluit aan te gaan. Het leverde hem in extremis een tweede stek op naast teammaat Verstappen, iets waar de Mexicaan niet op had gerekend. “Ik was niet helemaal tevreden over de balans. We hebben sowieso meer een auto die geschikt is voor de race dan voor de kwalificatie en dus wisten we dat we voor de kwalificatie wat water bij de wijn moesten doen. Hopelijk betaalt zich dat morgen uit.”