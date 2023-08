Sergio Pérez kan niet ontkennen dat teamgenoot Max Verstappen aan een geweldige reeks bezig is. De Mexicaan is dan ook onder de indruk, maar hoopt snel ook weer de aansluiting te vinden.

In de persconferentie van de Grand Prix van Italië kreeg Serio Pérez de vraag voorgelegd wat Max Verstappen zo anders maakt dan de andere coureurs. “We moeten waarderen wat Max nu neerzet. Het niveau waarop hij nu presteert, is extreem. Hij kan gewoon elk weekend 100 procent presteren, ongeacht de omstandigheden. Ook als de wagen lastig te besturen is, hij weet gewoon 100 procent uit zichzelf en de auto te persen.”

Toto Wolff liet zich in Zandvoort ook al uit niet te kunnen begrijpen waarom het gat tussen de twee Red Bull-coureurs zo groot is. “In Zandvoort lag het met name aan de combinatie van de wisselende weersomstandigheden en om alles uit de auto te halen in zo’n situatie”, verklaart de Mexicaan. “Als je het toen niet voor elkaar had, zag je meteen een groot verschil in rondetijden. Zo werkt dat soms dat, we zagen dat ook met andere rijders.” Los van de Dutch Grand Prix worstelde Pérez ook al een tijdje met de RB19. “Ik heb halverwege het seizoen zeker problemen met de auto gehad. Maar ik denk dat dit nu achter ons ligt en dat we vanaf nu goede races moeten hebben.”

De Red Bull-coureur kijkt daarom ook uit naar de race op Monza. “Ik heb veel vertrouwen in dit weekend en wil ook weer eens een ongecompliceerd weekend hebben. Al kan dit met de nieuwe kwalificatieregel voor banden wel eens een uitdaging gaan worden, zoals we ook in Hongarije hebben gezien. Een sterke kwalificatie is belangrijk hier, dus hopelijk behalen we een goed resultaat.”

