Het was even lastig voor Sergio Pérez om zich aan de Red Bull aan te passen, maar volgens hem ‘onderschat je dat altijd’. Met name de andere filosofie van de auto en de krachtbron vergen dan volgens Pérez wat tijd.

Pérez nam noodgedwongen afscheid van Racing Point, nu Aston Martin, toen het team besloot om Sebastian Vettel binnen te halen. De ervaren Mexicaan kwam terecht bij Red Bull, waar hij als teamgenoot van Max Verstappen voor een lastige klus stond. Met name in de eerste races worstelde Pérez dan ook om zich aan de Red Bull aan te passen. Naarmate het seizoen vorderde werd hij sneller en kon hij meer in de buurt komen van zijn Nederlandse teamgenoot.

Pérez heeft in zijn Formule 1-carrière al voor meerdere teams gereden. Hij begon bij Sauber, stapte over naar McLaren en reed vervolgens zeven jaar voor Force India/Racing Point. Hij weet dan ook dat het aanpassen aan een nieuwe auto lastig is. “Natuurlijk onderschat je dit soort dingen, zelfs als coureur – totdat je ze zelf meemaakt”, zegt Pérez tegen Motorsport-Total. “Rijden met een andere krachtbron is een totaal andere opgave.”

Lees ook: Pérez: ‘Was waarschijnlijk gestopt met F1 als Red Bull me niet de kans gaf’

“Het is een compleet andere taak, een compleet andere filosofie, met de hoge rake en de lage rake”, voegt Pérez toe. “En de manier waarop je dingen benadert is gewoon heel anders. Je moet nieuwe technieken leren. Wat ik vroeger deed, werkte hier niet echt. Het zou hetzelfde zijn als Max naar Mercedes zou overstappen, bijvoorbeeld. De auto’s zijn gewoon heel anders. Ze zetten vergelijkbare rondetijden neer, maar de manier waarop ze die tijd neerzetten is heel anders”, aldus Pérez.