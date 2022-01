Als Red Bull Sergio Pérez eind 2020 geen contract had aangeboden, dan zou hij ‘waarschijnlijk gestopt’ zijn met de Formule 1. De Mexicaan leek zonder zitje te eindigen nadat Racing Point, nu Aston Martin, zijn contract verbrak voor de komst van Sebastian Vettel, maar vond onderdak bij Red Bull.

Pérez had een moeilijke start bij zijn nieuwe werkgever. Hij kon het tempo van teamgenoot Max Verstappen niet bijbenen en kon zo ook geen rugdekking bieden tegen titelrivaal Lewis Hamilton. Naarmate het seizoen vorderde werd de Mexicaan steeds sneller en kon hij Verstappen ook vaker ondersteunen. Een van de hoogtepunten voor Pérez was zijn thuisrace, waar hij met de derde plek op het podium terechtkwam in het bijzijn van tienduizenden fans.

“Dat was een heel mooi moment voor mezelf en mijn carrière”, blikt Pérez in de podcast The Edge terug op het bijzondere podium in Mexico. “Alle mensen die mij sinds de eerste dag hebben gesteund waren aanwezig. Je moet ook niet vergeten dat ik in november 2020 geen zitje had.”

Toen Racing Point besloot om het contract met Pérez, dat nog twee jaar liep, te verbreken, zag de situatie er bleek uit voor Pérez. De meeste zitjes waren al vastgelegd, al bestond er bij Red Bull nog onzekerheid over het tweede zitje naast Max Verstappen. Alexander Albon kon in anderhalf jaar tijd geen enorme indruk maken en dus kreeg Pérez alsnog de kans om in de Formule 1 te blijven. Een belangrijke kans, zo geeft hij aan.

“Ik was waarschijnlijk gestopt als Red Bull me niet die kans had gegeven”, legt Pérez uit. Dat zijn vader en sponsoren aanwezig waren om zijn podiumplek in Mexico te vieren, is iets wat Pérez niet snel zal vergeten. “Het was een unieke dag en een zeer speciaal moment. Het was geweldig, maar niet genoeg. Ik wil mijn thuisrace winnen”, aldus de Mexicaan.

