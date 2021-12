Sergio Pérez heeft in zijn eerste seizoen bij Red Bull wel gemerkt dat de druk een stuk groter is bij een topteam en het als coureur ook moeilijker is je eraan te onttrekken. “Iedereen kijkt naar hoe je het doet.”

Dat erkent de Mexicaan in gesprek met Autosport. “Het was heel intens”, zegt hij terugblikkend op 2021, zijn eerste jaar in dienst van de stierenstal. Behalve dat hij opmerkt dat het keihard werken was, laat Pérez zich ook ontvallen dat er ‘veel druk’ bij kwam kijken.

“Als je bij Red Bull zit, staat de druk er vol op. Iedereen kijkt naar hoe je het doet, en de media is ook een stuk harder voor je als je voor Red Bull rijdt. Al is dat natuurlijk ook wel begrijpelijk”, geeft Pérez toe dat dit er nu eenmaal normaal is als je voor een topteam uitkomt.

Pérez heeft in 2021 wel contractverlenging afgedwongen voor 2022 en hoewel hij het afgelopen jaar als ‘niet makkelijk’ omschrijft, denkt hij wel dat hij een betere coureur is geworden. Dit mede omdat Max Verstappen een geweldige graadmeter is als teamgenoot.

Lat hoger leggen

Over wat volgend jaar beter moet, kan Pérez duidelijk zijn. De 31-jarige veteraan draait er niet omheen dat het hem aan regelmaat ontbrak, en hij te vaak van verder terug in het veld moest komen. Daarnaast voelde hij zich niet helemaal senang in de Red Bull RB16B. “Ik moet de lat volgend jaar hoger leggen. Hopelijk gaat het dan beter.”

Pérez sloot zijn eerste Red Bull-jaar uiteindelijk af als vierde in het WK, achter teamgenoot Verstappen (die de titel pakte) en Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Pérez wist één race te winnen voor Red Bull en stond daarnaast nog vier keer op een lagere trede op het podium.

