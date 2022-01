Sergio Pérez draait er niet omheen dat hij op meer had gehoopt in 2021, maar omschrijft het alsnog als een veelbelovend seizoen waarop hij in 2022 denkt te kunnen voortborduren met Red Bull.

Dat komt dan vooral omdat het, na een wat stroeve start, in de slotfase van het seizoen klikte voor de Mexicaan. Uitgerekend tijdens zijn thuisweekend in Mexico viel alles een stuk meer op zijn plek, vertelt Pérez SpeedWeek. “Veel details kwamen toen samen. Ik begreep toen eindelijk beter hoe ik meer uit de auto kan halen.”

Het ging vanaf dat moment, volgens Pérez, gelijk merkbaar beter. Dat onderstreepte hij ook door in Mexico een podium te pakken. Uiteindelijk scoorde Pérez in zijn eerste campagne voor Red Bull één overwinning en vier verdere podiumplekken. Hij eindigde daarmee als vierde in het WK.

Lees ook: Pérez over ‘intens’ eerste Red Bull-jaar: ‘De druk is een stuk groter’

“Ik had op meer gehoopt”, erkent hij wat dat betreft, “maar ik zou het alsnog als een veelbelovend jaar omschrijven. Uiteindelijk worden we samen namelijk alleen maar sterker”, verwacht hij. Volgens Pérez mag je ook niet vergeten dat hij voor de seizoensstart maar testdag had en de Red Bull een compleet andere auto is dan hij gewend was.

Pérez moest gedurende het jaar dus nog flink wennen aan de Red Bull. Waar hij in het begin nog wel eens de setup van teamgenoot Max Verstappen gebruikte, ging hij later meer zijn eigen weg. Heel wat finetunen vond Pérez later in het jaar een beter gevoel achter het stuur.

Lees ook: Eindrapport Coronel: ‘Als ik Marko was geweest, had ik Pérez voor Gasly ingeruild’