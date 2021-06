Sergio Pérez was na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan ‘over de zeik’ dat hij de eerste startrij misliep. Volgens de Mexicaan had hij minstens op de tweede startplek moeten staan, maar uiteindelijk moest hij na een allesbehalve foutloze ronde genoegen nemen met de zevende plaats. Bovendien deed hij nog zijn beklag over het gedrag van sommige coureurs in de slotfase van de kwalificatie.

De snelheid zat er goed in bij Pérez, die op de vrijdagtrainingen nog op de derde en later eerste plaats te vinden was. Ook in de derde vrije training stond de Mexicaan er goed bij, met een tweede tijd. Maar aan het einde van de zaterdag was het resultaat opnieuw niet goed genoeg: P7. Hij was 0.699 seconde langzamer dan polesitter Charles Leclerc en moest vier tienden toegeven op teamgenoot Max Verstappen. Misschien nog pijnlijker is dat zijn rondetijd in Q2 beter was.

Foto: Motorsport Images

“Het was een grote teleurstelling”, vat Pérez zijn zaterdag bondig samen tegen Motorsport.com. “Ik was bezig aan een goede ronde. In bocht 4 zat ik iets van twee tienden onder mijn snelste tijd. Toen verremde ik me. Ik denk dat ik iets te dicht achter Lando (Norris, red) zat. De wind nam ook toe. Ik verremde me en verloor de ronde.”

“Ik was best zelfverzekerd dat ik een goede rondetijd kon noteren”, vervolgt de Red Bull-coureur. “We waren het hele weekend sterk. In Q3, toen het er allemaal op aan kwam, was het een ramp.” De teleurstelling en frustratie zitten er dan ook goed in bij Pérez. “Ik ben echt over de zeik, aangezien we op de eerste startrij hadden moeten staan. Op zijn minst.”

Pérez was daarnaast niet blij met de manier waarop sommige coureurs de laatste ronde benaderden. Net als vaker hoopte alles zich op in de laatste sector, waarbij er een beetje chaos ontstond. “De baan is zo groot, maar omdat we allemaal bij elkaar willen zitten. Het is dan een ramp om je ronde te beginnen. Wat betreft baanpositie was Q3 het slechtst van het hele weekend. We gingen allemaal op hetzelfde moment, iedereen zocht een gat maar toen begonnen sommigen in te halen. Ze verbraken het gentleman’s agreement. Het maakte het allemaal wat lastiger. We hebben gewoon niet de ronde gereden op het moment dat het ertoe deed. Zo simpel is het”, besluit de Mexicaan.

Dankzij een gridstraf van drie plaatsen voor Lando Norris zal Pérez niet als zevende maar als zesde aan de start van de race verschijnen. Deze begint vanmiddag om 14:00 uur Nederlandse tijd.