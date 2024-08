Sergio Pérez is goed geluimd in de Zandvoortse paddock. De toekomst van de Mexicaan binnen Red Bull hing voor de zomerstop volgens velen aan een zijden draadje, maar daar is volgens hem niets van waar. “Dit werd puur gevoed door speculaties. Ik heb een contract voor de komende jaren en ben volledig toegewijd aan Red Bull.”

Red Bull gaat de wagen nu meer aanpassen aan de wensen van Pérez en hij verwacht dan ook dat het in de tweede seizoenhelft beter zal gaan. “Ik kan niet teveel in detail treden, maar ik was een betere coureur aan het begin van het seizoen. Er zijn daarna wat veranderingen doorgevoerd die niet helemaal mijn kant opvielen en waar ik echt last van had. Hierdoor was ik niet in staat het maximale uit de auto te halen. Kijk, we hebben de auto wel sneller gemaakt, maar lastiger om te besturen.”

Hoe kijkt Pérez nu naar de komende tien races in 2024? “Het is vooral belangrijk om mij weer in de positie te krijgen waar ik het maximale uit de auto kan halen. Er valt dus nog veel te verbeteren voor de komende races. Maar de motivatie is er en ik kijk reikhalzend uit naar de tweede helft van het seizoen.”