Red Bull gaat de RB20 meer aan de wensen van Sergio Pérez aanpassen. Dat maakte technisch directeur Pierre Waché bekend. Red Bull hoopt dat de RB20 zo beter bestuurbaar wordt voor beide coureurs, en om de opmars van McLaren te kunnen stuiten. Wel waarschuwt Waché dat het moeilijk gaat worden om de problemen van de Mexicaan op te sporen.

McLaren bracht het gat met Red Bull in het constructeurskampioenschap voor de zomerstop terug tot 42 punten. Het Britse team zei eerder al dat het mede door de vormdip van Sergio Pérez zo op de wereldkampioenen kon inlopen. Red Bull wil daarom vanaf Zandvoort de RB20 meer aan de wensen van Pérez aanpassen.

“Wat we willen is de snelste auto, maar dan wel op een manier die de coureurs kunnen gebruiken”, legt technisch directeur Waché uit, aan Autosport. “Als we de auto sneller maken op een manier dat Checo hem kan gebruiken, betekent dat dat beide coureurs er het maximale uit kunnen halen. Zelfs als beide coureurs verschillende behoeften of voorkeuren hebben, zijn de eisen die aan de auto worden gesteld nog steeds vergelijkbaar.”

Moeilijk in simulaties te reproduceren

Red Bull zag ook al “enkele tendensen” waarom Pérez minder goed met de RB20 overweg kan dan Verstappen, maar heeft moeite om de eigenschappen te reproduceren in de simulator. “Het grootste probleem dat we hebben is dat we de auto en al deze dingen proberen te reproduceren in simulaties, maar dat betekent niet dat het precies simuleert wat de auto onder alle omstandigheden doet”, aldus Waché. “De interactie met de banden is erg moeilijk te reproduceren, zelfs als we ons best doen. Het verbeteren van deze gebieden is een belangrijk onderdeel van ons proces.”

