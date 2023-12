Sergio Pérez heeft een boekje opengedaan over zijn rampjaar 2023. De Red Bull-coureur zag zijn titelkansen in rook opgaan en stelde daarna vooral teleur. Maar toch wil de MExicaan niet opgeven. Hij vertelt nu over hoe hij omging met de teleurstellingen en uiteindelijk probeerde zijn resultaten weer te verbeteren.

2023 leek een erg veelbelovend jaar te worden voor Sergio Pérez. De Mexicaan won twee van de eerste vier races en eindigde een van de andere twee op het podium. Heel even leek het erop dat Pérez de strijd aan kon gaan met teamgenoot Max Verstappen voor de titel. Maar die mogelijkheid verdween als sneeuw voor de zon na de Grand Prix van Miami. Verstappen kwam vanaf de negende plek, nam de leiding over van Pérez en was sinds dat moment onaantastbaar, zowel in de races als in het kampioenschap.

Voor Pérez verliep het jaar daarna bijzonder wisselvallig. Een aantal races lang viel de Mexicaan in Q1 al uit in de kwalificatie. Daar stond dan weer tegenover dat hij wel regelmatig nog op het podium eindigde. Voor elke goede prestatie in de race was er ook een bijzonder teleurstellende, zoals toen hij in Monaco niet hoger kon eindigen dan zestiende, of toen hij voor zijn thuispubliek in Mexico meteen in de eerste bocht crashte en zichzelf uitschakelde.

Maar zijn allerslechtste weekend was Qatar, zo vertelt Pérez aan Autosport. “Dat was waarschijnlijk mijn slechtste weekend ooit in deze sport. Het was zo’n slecht weekend dat ik dacht: ‘Het kan niet zo zijn dat ik zó slecht ben, er moet iets anders aan de hand zijn’. We zaten te klooien met het verschil in de set-up van de auto. Naar mijn idee kan je daar niet zo goed mee werken als je races vlak achter elkaar hebt. We moesten echt even de tijd nemen om dat te begrijpen. Maar zodra we dat doorhadden, begrepen we een heleboel dingen die we verkeerd deden. Ik denk dat dat erg goed is geweest voor ons. Het was natuurlijk niet goed dat het gebeurde, maar het heeft het team wel sterker gemaakt.”

Mentale druk

Intussen nam de druk op Pérez aardig toe. Vanuit de fans, maar ook vanuit de organisatie van Red Bull. Daniel Ricciardo solliciteert al het hele jaar openlijk op het stoeltje van Pérez en Helmut Marko heeft verschillende coureurs genoemd die hij graag in de tweede Red Bull ziet zitten. Toch heeft Pérez nooit overwogen om zelf een punt achter zijn tijd bij Red Bull te zetten.

“Dat zou de makkelijkste uitweg zijn”, erkent hij. “Het was natuurlijk erg zwaar op sommige momenten. Maar ik ben niet het soort persoon dat zijn carrière op deze manier afsluit. Ik weet wat voor verantwoordelijkheid ik heb. Ik ben niet iemand die anderen de schuld geeft van de resultaten. Uiteindelijk heb ik ook mijn eigen verantwoordelijkheid genomen en heb ik zelf de situatie weten te verbeteren. Ik had een paar lastige maanden. Maar ik weet ook dat je mentaal erg sterk moet zijn als je bij Red Bull zit.”

Het oude gezegde in de Formule 1 is: je bent alleen maar zo goed als je laatste resultaat. Pérez is zich ervan bewust dat dat dit jaar misschien niet voor hem opgaat. “Ik weet wat voor een jaar ik heb gehad. Ik heb er erg veel van geleerd en ik ben blij met de ommekeer die we dit seizoen hebben gemaakt. We zijn er sterker uitgekomen. Je leert veel meer van de slechte dagen dan van de goede dagen.”

