Sergio Pérez slaagde er op de valreep in teamgenoot Max Verstappen te verslaan in de kwalificatie in Bakoe, maar moest zijn meerdere erkennen in Ferrari’s Charles Leclerc. Het einde van zijn sessie was ook niet ideaal, aldus de Mexicaan, die als tweede eindigde.

Dat begon al met hoe hij in zijn eerste run in Q3 ‘een paar keer de muur raakte’. “We hadden geluk dat we dat allemaal overleefden”, erkent hij. Voor hij aan zijn tweede en laatste Q3-run wilde beginnen, speelde er een motorprobleem op. “Die wilde niet aan.”

Het gevolg was dat Pérez later naar buiten moest dan Verstappen en het Ferrari-duo. “Ik reed dus in mijn eentje rond, terwijl de slipstream hier heel sterk is. Wie weet”, mijmert de Mexicaan, “was het met slipstream wel genoeg geweest voor pole. Het heeft namelijk zeker een paar tienden gekost.”

Pérez kwam uiteindelijk 0.282 seconde te kort op Leclerc, maar erkent: “Charles reed gewoon een goede ronde.” Voor zondag is het zaak om te zorgen dat hij aan het eind van de rit in een positie zit om kansen te benutten, weet de winnaar van vorig jaar: “Dit is een lange race en één fout kan het einde zijn.”