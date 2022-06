Voor de vierde keer op rij en alweer de zesde keer dit seizoen, start Charles Leclerc zondag een Grand Prix van poleposition. De Monegask was zaterdagmiddag in de kwalificatie voor de GP van Azerbeidzjan de allersnelste. Tweede werd Sergio Pérez, terwijl Max Verstappen genoegen moest nemen met een derde startplaats.

Hoewel Leclerc al het hele weekend snel was, was hijzelf nog wel het meest verbaasd over zijn pole. In Q1 en Q2 noteerde de Ferrari-coureur twee keer de tweede tijd. Beide keren moest hij een Red Bull voor zich dulden. Maar in de allesbeslissende laatste fase van de kwalificatie, wist Leclerc er dan toch een perfect rondje uit te persen en de beide Bulls voor te blijven.

Kwalificatie: Leclerc knokt zich naar pole in straten Bakoe, Verstappen derde achter Pérez

“Dit voelt goed”, aldus de nummer twee van het wereldkampioenschap direct na afloop van de kwalificatie. “Natuurlijk voelen alle polepositions goed, maar deze had ik eigenlijk niet verwacht. Red Bull was vooral in Q1 en Q2 sneller, maar in de laatste ronde kwam alles samen en wist ik er de snelste ronde uit te slepen. Ik ben enorm blij.”

Charles Leclerc in actie op het Baku City Circuit (Getty Images)

Zoals gezegd, pakte Leclerc in de straten van Bakoe voor de zesde keer dit jaar poleposition. Slechts twee keer wist hij die goede uitgangspositie dit seizoen om te zetten in een overwinning en ook zondag wordt het geen ‘walk in the park’, vervolgde Leclerc. “Het managen van de banden is hier enorm belangrijk. In Barcelona en Monaco deden we dat goed hoewel we in Monaco natuurlijk niet veel zagen. Maar in het algemeen is onze race pace omhoog gegaan sinds we de upgrades hebben gebracht. Het wordt dus interessant om te zien of dat morgen ook hier het geval zal zijn.”

De Grand Prix van Azerbeidzjan begint zondag om 13:00 uur Nederlandse tijd.