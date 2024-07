Charles Leclerc kijkt ernaar uit om in 2025 naast Lewis Hamilton te rijden. De Monegask ziet de overstap van de coureur naar Ferrari helemaal niet als een waarschuwing aan hem, en hoopt juist veel van Hamilton te kunnen leren. Ook denkt Leclerc dat hij de Brit op de baan wel kan verslaan.

Hamilton stapt in 2025 over naar de Italiaanse renstal, en wordt de nieuwe teamgenoot van Leclerc. De Monegask geeft aan alvast erg uit te kijken naar de komst van de Brit. “Voor mij is het een ongelooflijke kans”, vertelt Leclerc enthousiast aan BBC Sport. “Ten eerste om te leren van de meest succesvolle coureur ooit. En om mezelf ook te bewijzen tegenover Lewis, die een maatstaf heeft neergezet voor iedereen.”

Veel kenners zagen het contracteren van Hamilton door Ferrari als een kleine waarschuwing aan Leclerc. Jarenlang was de Monegask de kroonprins van de renstal, maar in 2025 moet Leclerc waarschijnlijk de aandacht met Hamilton delen. De Ferrari-coureur ziet dat zelf echter helemaal niet zo. “Ferrari is Ferrari. En ze hebben de beste coureurs in hun auto’s nodig. Dus in het belang van Ferrari is het volkomen begrijpelijk”, legt Leclerc uit.

De Monegask moet zich waarschijnlijk wel tegenover Hamilton bewijzen vanaf volgend jaar. Leclerc is ervan overtuigd dat hij alles in huis heeft om de Brit te verslaan. “Ik moet ervan overtuigd zijn dat ik de snelste coureur ben, zodra ik mijn helm opzet. Ik heb altijd gezegd dat je leert van elke teamgenoot die je in je carrière hebt. Als ik kijk naar de manier waarop hij rijdt, dan zie je niet echt zwakke punten. Lewis heeft alleen maar sterke punten.”

Leclerc rijdt op gevoel

Leclerc heeft zelf ook een sterk punt, en dat is kwalificeren. De Monegask heeft al 24 poleposities op zijn naam staan, tegenover zes raceoverwinningen. De Ferrari-coureur weet wel waarom kwalificeren hem in het algemeen zo goed afgaat. “Ik heb altijd gezegd dat ik veel op intuïtie rijd,” legt hij uit. “Ik werk natuurlijk veel. Maar dat is een van mijn sterke punten, dat ik dingen heel snel aanvoel.”

