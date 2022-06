Charles Leclerc heeft in het ‘home of the street fighters‘, zoals het Baku City Circuit wel wordt genoemd, het straatgevecht om poleposition gewonnen. Sergio Pérez begint als tweede, nadat hij teamgenoot Max Verstappen op de valreep klopte.

Het is voor Leclerc de vierde poleposition op rij, en zesde in totaal dit jaar. Na de eerste reeks runs in Q3, het beslissende kwalificatiedeel, stond Leclercs teamgenoot Carlos Sainz nog bovenaan, voor Leclerc en het Red Bull-duo. Met een imposante, ultieme vliegende ronde draaide Leclerc de rollen echter om – hij ging toen maar liefst 0.455 seconde sneller dan Sainz, die zelf een foutje maakte in zijn slotronde.

De beide Red Bull-rijders wisten zich dus nog wel tussen het Ferrari-duo te plaatsen. Pérez was daarbij net wat sneller dan Verstappen. De Mexicaan eindigde op P2 op 0.282 seconde van Leclerc, Verstappen was derde op 0.347 van de polesitter. “Het begin van mijn rondje was goed, maar daarna verloor ik het wat door wat kleine foutjes”, verklaart Verstappen.

Mercedes

Achter dit kwartet was George Russell best of the rest voor Mercedes, dat de W13 weer flink op en neer zag stuiteren. Russell was wederom sneller dan Lewis Hamilton (zevende) die nog niet lekker in zijn vel lijkt te zitten. Of Hamilton ook daadwerkelijk van deze plek mag starten, valt nog te bezien. Er loopt een onderzoek naar de Brit voor onnodig langzaam rijden in Q2.

AlphaTauri’s Pierre Gasly kwalificeerde zich tussen beide Mercedessen in. Yuki Tsunoda, Sebastian Vettel en Fernando Alonso maakten de top tien compleet. Vettel zette zijn Aston Martin in Q2 in de muur (maar kreeg deze er weer uit) nadat teamgenoot Lance Stroll dat in Q1 liefst tot twee keer toe deed. Voor Stroll zat het er na die sessie dan ook op.

Albon boos op Alonso

Alonso zorgde ondertussen nog voor de nodige ophef door na de rode vlag vanwege Strolls tweede crash opvallend langzaam rond te rijden en – volgens Alexander Albon – expres voor een gele vlag te zorgen door rechtdoor te schieten. De wedstrijdleiding heeft hier ogenschijnlijk echter geen akte van genomen.

Uitslagen GP Azerbeidzjan 2022 - Kwalificatie