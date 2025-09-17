Alpine-adviseur Flavio Briatore heeft onthuld dat hij wel degelijk een telefoontje kreeg van Sergio Pérez. De Mexicaan belde de Italiaanse zakenman vlak voor het ondertekenen van zijn contract met Cadillac nog op om te vragen naar het tweede stoeltje bij de Franse renstal. ‘Ik kon hem op dat moment niks aanbieden’, aldus Briatore.

Sergio Pérez verschijnt na een jaar afwezigheid in 2026 weer in de Formule 1. De Mexicaan gaat als teamgenoot van Valtteri Bottas aan de slag bij elfde team Cadillac. De Amerikaanse renstal was echter niet de enige keuze voor Pérez om zijn terugkeer bij te maken, zo onthult Alpine-adviseur Flavio Briatore.

De Italiaanse zakenman vertelt namelijk hoe oud-Red Bull-coureur hem opbelde om te vragen naar een eventueel beschikbaar stoeltje bij Alpine. Dit telefoontje zou vlak voordat Pérez zijn handtekening onder het contract van Cadillac zette, hebben plaatsgevonden. Met de aanhoudende onzekerheid over de toekomst van Franco Colapinto bij het Franse team, was het belletje van Pérez niet een heel gek idee.

‘Pérez heeft mij gebeld’

“Pérez heeft me gebeld”, verklapt Briatore in gesprek met Auto, Motor und Sport. “Hij vroeg me wat mijn plannen waren, maar tegelijkertijd vertelde hij me dat hij ook al bijna een overeenkomst met Cadillac had gesloten. Ik kon hem op dat moment niks aanbieden.” Pérez is niet de enige die in verband werd gebracht met Alpine, ook over Valtteri Bottas gingen geruchten over een eventuele samenwerking met de Franse renstal.

“Ik heb nooit met Bottas gesproken over 2026”, ontkracht echter Briatore deze geruchten meteen. “Ik denk echter wel dat de geruchten hem geholpen hebben om een contract te krijgen bij Cadillac.” De Fin is nog tot en met eind 2025 reservecoureur bij Mercedes, voordat hij bij het Amerikaanse team mag instappen.

