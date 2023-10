Sergio Pérez en Carlos Sainz hebben allebei een tegenvaller gehad nog voor de start van de Grand Prix van Qatar. De Red Bull-coureur zal de race vanuit de pitstraat beginnen. De Ferrari-coureur heeft minder geluk: hij zal geen deel kunnen nemen aan de race.

De kwalificatie verliep voor beide coureurs niet geweldig. Zowel Sergio Pérez als Carlos Sainz had last van de track limits, waardoor ze allebei bleven steken in Q2. De beide mannen zouden starten vanaf respectievelijk plek dertien en twaalf, maar daar komt nu dus verandering in.

Pérez heeft vooral last van de crash tijdens de sprintrace op zaterdag, waarbij hij onderdeel was van een botsing met Nico Hülkenberg en Esteban Ocon. Pérez eindigde in de grindbak met een groot gapend gat in de zijkant van zijn auto. Het kostte dusdanig veel onderdelen om dat te repareren, dat het team de parc fermé regels moest verbreken. Als straf start Pérez de race vanuit de pitlane.

Sainz heeft te maken met technische problemen. Ferrari meldt op X (voorheen Twitter) dat er een probleem is met de benzineleiding van de auto van de Spanjaard. Aangezien er geen tijd meer is om dit te repareren, zal Sainz dus niet deelnemen aan de race.