‘De beste race ooit’, zo omschreef Sergio Pérez zijn zege in Singapore. Het kwam voor de Red Bull-coureur op een goed moment, nadat hij het ‘de laatste paar races moeilijk had’. Dat kwam hem op kritiek te staan, maar Pérez is ‘superblij’ dat hij nu de criticasters de mond kon snoeren.

Pérez vertrok na een sterke kwalificatie van de tweede plek en nam bij de start direct de leiding over van Charles Leclerc. De Ferrari-coureur maakte het Pérez niet makkelijk, totdat de Red Bull-coureur van zijn team de opdracht kreeg om in de slotfase een gat van minstens vijf seconden te openen. De Mexicaan werd namelijk onderzocht voor een vermeende overtreding tijdens de safetycar-fase. Dat leverde hem een tijdstraf van vijf seconden op, maar zijn voorsprong was groot genoeg om de zege te behouden.

“Ik ben superblij”, zei Pérez na de race. “Deze zege is echt speciaal voor mij, want ik heb het de laatste paar races wat moeilijk gehad.” Waar hij vooral blij mee is, is dat hij nu de criticasters de mond kon snoeren. “De media in de Formule 1 maken het een stuk groter dan het is, misschien omdat ik een Mexicaan ben en als ik twee races op rij niet op het podium sta, dan heb ik het slechtste seizoen ooit en zou Red Bull mij moeten ontslaan. Dat soort dingen krijg je dan te zien.”

“Het is gewoon leuk om te winnen, maar het herinnert niemand eraan hoe goed ik ben”, voegt Pérez toe. “Maar het is altijd goed om dit soort prestaties neer te zetten. We bleven doorgaan en hebben heel hard gewerkt.”

Pérez omschreef zijn zege, net als teambaas Christian Horner, als zijn ‘beste race ooit’. Dat heeft met name te maken met de verraderlijke omstandigheden, zo legt de Mexicaan uit. “Het was intens. Om Charles achter me te houden bij de herstart terwijl het supermoeilijk was om de banden op temperatuur te krijgen… De helft van de baan was aan de droge kant, maar de rest was goed genoeg voor de intermediates – en wij reden op de slicks. Ik moest dus geen fout maken en Charles, die erg sterk was in de beginfase, achter me houden”, aldus Pérez.

Foto: Red Bull Content Pool