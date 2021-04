Sergio Pérez is tevreden over zijn start met Red Bull. De Mexicaan zegt dat hij in Bahrein ‘elke kilometer’ vooruitgang boekte en dat hij de auto beter begrijpt. Volgens hem heeft Red Bull ‘potentie’ en kunnen ze strijden om de titel.

Pérez kende een wisselvallig begin met Red Bull. De Mexicaan bleef steken in Q2 en zou de race vanaf de elfde plek starten. “Het was niet ideaal, maar elke kilometer boekte ik vooruitgang en dat was belangrijk”, vertelt Pérez bij de persconferentie in Italië, voorafgaand aan de Grand Prix van Emilia Romagna. “Het was ook belangrijk om de race te doen, we hadden die bijna gemist maar we konden vanuit de pits starten”, zo doelt hij op de problemen tijdens de opwarmronde.

“We hebben goede vooruitgang geboekt”, vervolgt de teamgenoot van Max Verstappen. “We zien al veel dingen die we kunnen verbeteren.” Pérez kwam als vijfde over de streep in Bahrein, waar de Mexicaan al een goede samenwerking kende met zijn nieuwe team.

“Ik heb vertrouwen in de auto”, zegt Pérez. Ik heb grote stappen gezet in Bahrein wat betreft het begrijpen van de auto. We hebben met Max een goed referentiepunt. We weten welke problemen hij heeft met de auto, maar we moeten ervoor zorgen dat we niet te veel een andere kant opgaan met de auto”, aldus de Mexicaan.

Red Bull-adviseur Helmut Marko vertelde na afloop van de Grand Prix van Bahrein dat Red Bull drie problemen had: Verstappen verloor een deel van de vloer, een probleem met het differentieel kostte tijd en ze reden met minder vermogen. Dat zou kunnen betekenen dat de Red Bull nog meer snelheid heeft in de auto dan te zien was in Bahrein, maar Pérez nuanceert die gedachte. “We weten niets van de problemen van andere teams”, legt hij uit. “Wij hadden wat dingen die het weekend hadden kunnen verbeteren. De auto heeft zeker potentie en we kunnen strijden om het kampioenschap”, besluit hij.

