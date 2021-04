Pérez mikt op sterk weekend op Imola: ‘Het podium, hopelijk de zege’

Aan ambitie geen gebrek bij Sergio Pérez, en terecht ook. De Mexicaan mikt erop in zijn tweede race voor Red Bull op het podium te staan – en het liefst natuurlijk op de hoogste trede.

“Mijn doel is om een goede race te hebben”, verklaart de strijdlustige Pérez vooruitblikkend op wat voluit de ‘Pirelli Gran Premio Del Made In Italy E Dell’emilia Romagna 2021’ heet, of kortweg de Grand Prix van Imola.

“Hopelijk kunnen we in Imola terugslaan, meedoen om het podium en hopelijk de zege”, zegt hij nadat hij bij de vorige race na een lastige kwalificatie en probleem tijdens de opwarmronde genoegen moest nemen met een finish op plek vijf.

Om het beter te doen dan dat, weet Pérez, is het cruciaal er ook zaterdag in de kwalificatie al te staan. “Want inhalen is schier onmogelijk op Imola, al vind ik het alsnog een leuke baan”, verklaart Pérez, die zich gesterkt voelt door wat hij tijdens de eerste race al heeft geleerd over zijn nieuwe team en auto.

In het algemeen denkt Red Bulls nieuwe aanwinst dat het gevecht met rivaal Mercedes ‘heel close’ wordt. “Op Imola gaan we ook merken hoezeer het van het circuit afhangt. Het wordt interessant om te zien hoe we het daar doen. Het is een heel andere baan dan Bahrein.”

