Webber: ‘Bandentovenaar Pérez zit in win-win-situatie bij Red Bull’

Ex-Red Bull-coureur Mark Webber denkt dat Sergio Pérez in een ‘win-win-situatie’ zit nu hij voor het team van de energiedrankfabrikant rijdt.

“Ik denk dat Pérez het er goed gaat doen. Hij zit er ook een beetje in een win-win-situatie”, stelt Webber, tegenwoordig analist voor het Britse Channel 4, in de On the Marbles-podcast.

De Aussie, zelf goed voor negen zeges en 129 Grands Prix voor Red Bull, ziet in Pérez in de eerste plaats iemand die Max Verstappen goed kan ondersteunen. “Ik denk dat hij een betere teamgenoot zal zijn voor Max dan zijn twee voorgangers”, doelt Webber op Pierre Gasly en Alexander Albon.

“Pérez is ook enorm ervaren en”, haalt Webber Pérez’ belangrijkste wapen aan, “hij is een bandentovenaar. Er zullen dus zeker races zijn waarin hij het op zijn heupen heeft en dan zal hij heel sterk zijn. Daar bovenop weet hij hoe hij een auto aan de finish moet brengen en podiums pakken.”

“Dat laatste is Pérez met minder materiaal al gelukt, dus als deze Red Bull goed is, waar het wel op lijkt, is de kans groot dat hij een sterk seizoen zal hebben.” Voor Webber betekent dit ook dat Pérez rugdekking moet geven aan Verstappen. “Hij moet Mercedes onder druk zetten tijdens de pitstops en dergelijke.”

“Als Max het in zijn eentje tegen twee Mercedessen moet opnemen, is het een stuk lastiger qua strategie. Daarom moet Pérez dichtbij zitten, om als extra wapen in die strijd te fungeren. Dan kan Red Bull Mercedes onder druk zetten en Verstappen ook anders inzetten dan als hij het alleen moet doen.”

Pérez, 31, nadert volgens Webber wel de nadagen van zijn carrière, maar volgens de ex-coureur is het juist perfecte timing voor Red Bull om dit jaar iemand in de gelederen te hebben die de punten bij elkaar kan harken voor het constructeurskampioen en dus ook als secondant van Verstappen kan fungeren.

