Van der Zande: ‘Eerste indrukken Pérez op Red Bull zijn cruciaal’

Een coureur moet niet alleen hard kunnen rijden, maar bij een overstap naar een nieuwe werkgever ook de harten van het personeel veroveren, stelt Renger van der Zande in zijn column voor FORMULE 1 Magazine. Volgens hem is het om die reden ook cruciaal dat Sergio Pérez een goede eerste indruk maakt op en bij Red Bull.

“Het sociale aspect binnen een team”, schrijft Van der Zande in zijn column voor FORMULE 1 Magazine, “is cruciaal, maar ook vaak onderbelicht.” Als coureur in een nieuw team moet je dus ook ‘harten winnen’, weet de tweevoudig winnaar van de 24 Uur van Daytona. Als voorbeeld wijst hij naar Pérez bij Red Bull: “Die is nieuw en dan denkt zo’n team ook: ‘wat voor vlees hebben we in de kuip?'”

“Je komt daar vooral achter als het heet onder de voeten wordt”, zegt Van der Zande. Wat dat betreft maakte Pérez vorig weekend in Bahrein in de kwalificatie geen al te beste indruk door niet door Q2 te komen, maar dat maakte hij daarna vakkundig goed door zijn in de opwarmronde stilgevallen Red Bull ‘als een laptop te resetten’ en vervolgens een sterke inhaalrace naar de vijfde plek te rijden.

Volgens Van der Zande is Pérez er ook veel aangelegen een sterke indruk te maken in zijn eerste races voor Red Bull. “Als Pérez in het begin goed rijdt, staat -ie gelijk op een voetstuk en wordt hij richting Max Verstappen geplaatst.” Eerste indrukken, benadrukt Van der Zande, zijn ontzettend belangrijk én uiteraard snel gemaakt: “Maar het kost maanden om ze eventueel weer om te draaien.”

