Pérez tevreden over zijn seizoen: ‘Ik ben nu aan het pieken’

Sergio Perez eindigde tot nu toe elke race in de punten (op de dubbelheader in Silverstone na toen hij niet mee kon doen door zijn coronabesmetting, red.) en staat vierde in het kampioenschap. Volgens de Racing Point-coureur is hij bezig aan één van zijn beste seizoenen uit zijn carrière.

Perez, die afgelopen weekend tweede werd en voor de eerste keer dit seizoen naar het podium mocht, maakt daarbij wel de kanttekening dat een goede auto hem helpt. “Ik heb een paar goede seizoenen gehad, maar dat viel niet echt op omdat de auto toen minder was”, vertelt Perez aan Motorsportweek.

“Het gaat nu erg goed. Ik ben aan het pieken, denk ik. Ik heb nu de ervaring, begrijp het allemaal, communiceer beter met het team en ik rijd nu al een paar jaar voor hetzelfde team”, aldus de Mexicaan. “Hopelijk kunnen we het seizoen goed afsluiten”, besluit hij.

Lees ook: Sainz hekelt ingekorte wintertest: ‘Zal eerste seizoen bij Ferrari lastiger maken’