Sainz hekelt ingekorte wintertest: ‘Zal eerste seizoen bij Ferrari lastiger maken’

Carlos Sainz heeft weinig begrip voor de beslissing van de Formule 1 om de wintertests in 2021 te beperken tot drie dagen. Volgens de Spanjaard kunnen de coureurs zich op slechts drie testdagen, oftewel anderhalve dag rijden per coureur, niet voldoende voorbereiden op het nieuwe seizoen. “Deze beperking zal mijn eerste seizoen bij Ferrari alleen maar lastiger maken.”

Dit jaar kregen de teams in februari zes testdagen om zich voor te bereiden op het seizoen, volgend jaar zijn dat er slechts drie. De wintertest zou ook 2021 ook plaatsvinden in Bahrein in plaats van Barcelona, dat de afgelopen jaren het decor vormde voor de pre-season tests. De Formule 1 besloot om het aantal testdagen te halveren omdat het nieuwe reglement is uitgesteld tot 2022 en de auto’s komend seizoen grotendeels hetzelfde blijven.

Teams en coureurs krijgen volgend jaar dus minder tijd om de nieuwe bolide te leren kennen. Hoewel Carlos Sainz de redenen begrijpt, stelt hij dat de F1 te weinig rekening houdt met de coureurs. “Zoals de mensen vast wel begrijpen, is het voor ons bijna onmogelijk om in anderhalve dag goed voorbereid te raken op het eerste raceweekend. Zeker doordat we de aangepaste auto daar pas voor het eerst zullen gebruiken”, vertelt de Spanjaard aan Autosport.

Omdat Sainz een van de coureurs is die volgend jaar van team verandert, is het beperkt aantal testdagen voor hem extra moeilijk. “Deze beperking zal mijn eerste seizoen bij Ferrari alleen maar lastiger maken. Hetzelfde geldt min of meer voor Fernando en Daniel (Alonso en Ricciardo, red.). Ik snap überhaupt niet waarom ze de wintertest beperken tot drie dagen, anderhalve dag per coureur dus. Ik ben er in ieder geval geen voorstander van, al helemaal niet omdat we tijdens het seizoen ook geen tests meer hebben”, legt de McLaren-coureur uit.

