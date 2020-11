‘Slechts drie wintertestdagen in 2021, niet in Spanje maar in Bahrein’

De Formule 1 zal in 2021 slechts drie wintertestdagen kennen, meldt Motorsport.com. Het lijkt er daarnaast op dat de Formule 1 niet zoals de afgelopen jaren naar Barcelona zal afreizen, maar naar Bahrein.

Normaliter organiseert de Formule 1 acht testdagen, verspreid over twee weken. Dit jaar werd dat aantal testdagen al gereduceerd tot zes dagen op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Vanwege de minimale reglementswijzigingen voor 2021 hebben de teams besloten om het aantal testdagen terug te dringen tot drie. Volgens Motorsport.com zullen de testdagen niet zoals traditioneel in Spanje verreden worden, maar in Bahrein. Met de kleine kanttekening dat er nog een definitief besluit genomen moet worden over het toneel van de testdagen.

Bahrein heeft sinds 2014 geen wintertestdagen meer georganiseerd. Het Bahrain International Circuit organiseerde in 2017 en 2019 wel nog testdagen tijdens het seizoen. Het circuit zal daarnaast nog het decor zijn van twee races dit seizoen, waarvan een op de gebruikelijke lay-out en de tweede race op de ‘outer track’-lay-out.

Het Circuit de Barcelona-Catalunya was vaak een favoriet voor de teams en met name de teams met een minder groot budget, omdat het vervoeren van alle onderdelen naar Bahrein meer kosten met zich meebrengt.

