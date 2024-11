Antonio Pérez Garibay, de vader van Sergio Pérez, neemt het opnieuw op voor zijn zoon. Laatstgenoemde liet de afgelopen maanden onnoemelijk veel punten liggen ten opzichte van teamgenoot Max Verstappen en is zijn toekomst in de Formule 1 niet zeker. Papa Pérez verzekert echter dat het beste van zijn zoon – tevens ‘de bekendste persoon ter wereld’ – nog moet komen.

In een gesprek met ESPN nam Pérez’ vader het deze week op tegen critici die suggereren dat zijn zoon binnenkort het strijdtoneel moet verlaten. Ook Ralf Schumacher kreeg de wind van voren, waarbij Pérez Garibay enkele homofobe uitspraken deed. De Duitse ex-coureur heeft inmiddels gereageerd op de beledigingen en spoort Sergio Pérez aan om zich te bewijzen op het circuit.

‘Beste moet nog komen’

Pérez senior benadrukte verder dat zijn zoon op eigen kracht in de Formule 1 is gekomen. Daarbij deelt hij ook een sneer uit aan de familie Stroll. “Ik ben Lawrence Stroll niet; ik heb geen geld om een Formule 1-team te kopen voor mijn zoon,” aldus Pérez Garibay. “Dat Checo hier rijdt, heeft hij aan zichzelf te danken. Dat heeft hij zelf bereikt.” Daarna wijst de 65-jarige Mexicaan op de grote populariteit die Pérez geniet, zowel in binnen- als buitenland. “Checo is de bekendste persoon in Mexico, in Latijns-Amerika en in de wereld,” verklaarde zijn vader. “Hij heeft een revolutie veroorzaakt.”

Tot slot belooft Pérez Garibay dat zijn zoon ‘gewoon’ zijn contract bij Red Bull zal uitdienen. “Checo heeft nog twee jaar in de Formule 1,” besloot hij. “Het beste moet nog komen. Het enige wat ik nu al kan zeggen, is dat hij vice-wereldkampioen is. Bovendien heeft hij zijn team twee keer aan de constructeurstitel geholpen. Dat hebben we nog nooit eerder meegemaakt in Mexico.”

Ondanks de loftuitingen van zijn vader ziet de toekomst van Pérez er somber uit. Hoewel hij in juni een nieuw contract met Red Bull tekende, praat de teamleiding openlijk over mogelijke vervangers. Dat Pérez’ positie wankelt, zal niemand verbazen. Hij verbleekte dit seizoen naast Max Verstappen; terwijl de Nederlander zijn coureurstitel verdedigt, staat de Mexicaan slechts op de achtste plaats in het kampioenschap.

