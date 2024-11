Analist en voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher heeft gereageerd op de recente beledingen van Antonio Pérez Garibay, de vader van Sergio Pérez. Nadat Schumacher herhaaldelijk kritiek had geuit op de prestaties van Checo, haalde papa Pérez hard naar hem uit, waarbij hij ook homofobe uitspraken deed. Schumacher laat het commentaar echter eenvoudig van zich afglijden.

Ralf Schumacher nam de afgelopen maanden geen blad voor de mond als het over Sergio Pérez ging. Na meerdere tegenvallende resultaten staat de Mexicaanse coureur al een tijdje onder druk. Zijn toekomst bij Red Bull is dan ook allesbehalve zeker. “Hij (Pérez, red.) moet uit zijn lijden verlost worden”, riep Schumacher al na de GP van Hongarije. Na Pérez’ race in Mexico, waar hij een flater sloeg voor de ogen van zijn thuispubliek, stelde Schumacher opnieuw dat Checo het einde van het seizoen niet zou halen.

Papa Pérez sloeg deze week hard terug, waarbij hij bovendien refereerde aan de seksualiteit van Schumacher. De voormalig Formule 1-coureur kwam eerder dit jaar uit de kast op sociale media. “Je weet niet of hij een journalist, vrouw of man is,” zei de Mexicaan tegenover ESPN. “Eerst zegt hij dat Checo weggaat bij Red Bull en een week later komt hij uit de kast. Misschien was hij wel verliefd op Checo.”

‘Laat het maar zien op de baan’

Ralf Schumacher heeft inmiddels via Instagram gereageerd op de beledigingen. Bij zijn reactie plaatste hij een foto van een artikel over de uitspraken van Pérez Garibay. “Ik zou ook altijd honderd procent achter mijn zoon staan en hem proberen te helpen,” schreef de Duitser. “Daar ben je nu eenmaal vader voor.” Toch sprak hij zijn ongenoegen uit over de toon van Pérez’ verdediging.

“Ik had het waarschijnlijk anders aangepakt, maar we weten allemaal dat meneer Pérez moeite heeft om zijn emoties te bedwingen”, verklaarde Schumacher. “Daarom neem ik hem niets kwalijk. Wat ik wél wil zeggen, is dat zijn zoon zich beter kan bewijzen op het circuit. Dan heb je pas echt een sterk tegenargument.”

