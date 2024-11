De vader van Sergio Pérez, Antonio Pérez, heeft journalist en voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher verbaal aangevallen. De Mexicaan zet zijn vraagtekens bij de kennis en bronnen van de Duitser, en refereert zelfs aan de seksualiteit van de voormalig Formule 1-coureur.

Schumacher was door het hele huidige seizoen heen al behoorlijk kritisch op de Mexicaanse Red Bull-coureur. Zo drukte de oud-coureur Red Bull na de tegenvallende Grand Prix van Hongarije al op het hart dat Pérez “uit zijn lijden verlost moet worden”. Na Pérez’ thuisrace in Mexico durfde Schumacher zelfs te stellen, tegenover Sky Deutschland, dat de Mexicaan “volgend jaar niet één meter meer in de auto (van Red Bull, red.) zou rijden. Ik denk zelfs dat hij het seizoen niet afmaakt.”

‘Verliefd op Checo’

Antonio Pérez, de vader van de Mexicaanse coureur, reageert nu op zijn beurt op de uitspraken van de Formule 1-analist. “Je weet niet of hij een journalist, vrouw of man is”, aldus de Mexicaan, tegenover ESPN. “Eerst verklaart hij dat Checo weg was bij Red Bull en de week daarop komt hij uit de kast. Ik weet niet of hij verliefd was op Checo.”

“Er zijn veel vreemde dingen”, vervolgt de Mexicaan. “Je weet gewoon niet langer of hij een journalist is, of hij een vrouw is of dat hij een heer is, maar zijn woord staat op losse schroeven. Niet vanwege Checo Pérez, maar vanwege wat zijn vrouw over hem zei.”

