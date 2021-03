Pérez verliest wat tijd maar spreekt toch van goede dag: ‘Zie het potentieel van de auto’

Sergio Pérez heeft zaterdag in Bahrein wat testtijd ingeleverd door wat probleempjes, maar spreekt alsnog van een goede dag: “Ik begin aan de auto te wennen en zie het potentieel.”

Een klein motorprobleem in de ochtend en de halve motorkap die ’s middags ineens van zijn auto afblies, dat waren de problemen die de Mexicaan op zijn pad vond op het Bahrain International Circuit. Het kostte wat tijd, maar gelukkig ook weer geen uren, constateert Pérez tegenover Formula1.com.

“Met de motorkap voelde ik eigenlijk niet wat er gebeurde, alleen daarna dat de auto anders aanvoelde. Het team heeft het gelukkig snel opgelost”, meent Pérez. “Eerder, in de ochtend, verloren we ook al wat tijd.” Niet ideaal, resumeert hij, maar: “het was al met al alsnog een goede dag.”

Red Bull wacht volgens haar nieuwe aanwinst nog het gebruikelijke werk om de auto verder te verbeteren, dus hij hoopt dat het team een productieve zondag kan hebben. Hij zit dan ’s ochtends weer in de auto. “Ik begin al aan de auto te wennen en zie het potentieel”, besluit hij op een positieve noot.