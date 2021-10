Sergio Pérez verwacht dat hij ‘alleen maar beter’ zal worden na zijn derde tijd in de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Mexicaan geeft toe dat het seizoen nog niet helemaal naar verwachting is verlopen, maar is blij om de vooruitgang te zien.

Pérez maakte zaterdag op het Circuit of the Americas een goede kans op de poleposition, maar moest in Q3 alsnog zijn meerdere erkennen in Max Verstappen en Lewis Hamilton. Dat er regendruppels begonnen te vallen in de laatste sector in zijn laatste ronde hielp de Mexicaan niet, maar hij kan vooral het positieve wel zien na een ijzersterke dag in Austin en put vertrouwen uit zijn prestaties.

“Niet alleen na vandaag, maar ook na gisteren en dat laat zien hoe hard we achter de schermen werken om, samen met mijn engineers, het meeste uit de auto te halen”, zegt Pérez. “We hebben niet het jaar gehad waar we op hoopten. Het aanpassen duurde langer dan verwacht maar we hebben keihard gewerkt en we kunnen de vooruitgang zien. Ik verwacht dat ik alleen maar beter zal worden.”

Hoewel Pérez tevreden is met zijn derde startplek, had de Mexicaan ergens nog de hoop dat hij de show kon stelen en er met de poleposition vandoor te gaan. “Ik wist dat ik nog wat tijd kon vinden dus ik had het gevoel dat dit mijn dag kon worden”, legt hij uit. “Helaas kreeg ik het niet voor elkaar op het moment dat het ertoe deed. Het was best spannend, maar ik wist dat het om die laatste poging zou gaan en hoeveel tijd ik daar zou vinden. Ik was bezig aan een goede ronde, maar kon dat helaas niet volledig vasthouden gedurende de ronde. Ik haalde niet de 100 procent uit de auto vandaag. Max heeft het fantastisch gedaan, net als Lewis. We zijn geëindigd waar we verdienden om te staan”, besluit hij.

Foto: BSR Agency