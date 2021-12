Sergio Pérez verwacht dat de kwalificatie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië chaotisch wordt. Het kan volgens hem ‘erg snel erg rommelig worden’ en de perfecte ronde zit er dan ook niet in, denkt de Mexicaan: “Je moet er op het juiste moment staan.”

Waar Max Verstappen het al vanaf de eerste meters naar zijn zin leek te hebben in Jeddah, had Sergio Pérez nog wat meer moeite om het tempo te vinden. De Mexicaan noteerde de elfde en negende tijd en kwam in de tweede vrije training een halve seconde tekort op Verstappen.

“Het is een mooi, snel en vloeiend circuit”, omschrijft Pérez het Jeddah Corniche Circuit. “Ik heb ervan genoten.” Net als Lewis Hamilton houdt ook Pérez rekening met een chaotische kwalificatie. Hamilton noemde met name de grote snelheidsverschillen een gevaar. “Het gaat lastig worden met het verkeer”, zegt Pérez. “Je moet er op het juiste moment staan. We konden het al een beetje zien in de laatste runs, toen iedereen op de zachte band reed. Het kan erg snel erg rommelig worden. Het gaat erg lastig worden om de perfecte ronde te rijden.”

Lees ook: Verstappen gematigd tevreden na dag 1: ‘Moeite met bandentemperatuur’

Het was nog niet helemaal de dag voor Pérez, maar hij geeft aan dat zijn rondetijden op de zachte band niet representatief waren voor zijn ware snelheid. “Nee, er komt nog veel meer”, verzekert de Mexicaan. “Hopelijk kunnen we de juiste balans en snelheid vinden om ons in de strijd te kunnen mengen.”

FORMULE 1 Magazine nummer 17 ligt nu in de winkels of is hier online te bestellen.