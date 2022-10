Het is nog een van de wat spannendere duels van dit seizoen: de strijd om de tweede plek in het kampioenschap. Met nog drie races – en de sprintrace in Brazilië – te gaan heeft Charles Leclerc die plek in handen, gevolgd door Sergio Pérez. Beide coureurs verwachten niet dat er ellende zal ontstaan door deze strijd.

Leclerc heeft na negentien van de 22 races 267 punten, Pérez zit er met 265 punten nog goed bij. Het is, nu de coureurs- en constructeurstitels al naar Max Verstappen en Red Bull zijn gegaan, een van de spannendere gevechten zo aan het einde van het seizoen.

Pérez verwacht weinig ellende met Leclerc, vooral omdat de gevechten met de Monegask ‘over het algemeen goed zijn gegaan’. “Het is altijd heel spannend, het zit dicht bij elkaar. Je weet dat Charles agressief zal zijn, maar altijd eerlijk.”

Lees ook: Leclerc vs. Pérez, de laatste stoeltjes: waar wordt in restant van 2022 nog om gestreden?

“Dat zal,” weet Pérez zeker, “niet zomaar veranderen. Hoe we de laatste race in Abu Dhabi ook ingaan, waarom zou er iets veranderen? Ik zie dat niet gebeuren. Voor mijn gevoel rijd ik ook altijd eerlijk. Dus ik verwacht niet dat dit zal veranderen.”

Ook Leclerc ziet de strijd tussen de twee niet veranderen. “Natuurlijk zal ik ervoor gaan als de kans zich voordoet”, legt de Ferrari-coureur uit. “Checo zal hetzelfde doen. Dat is altijd al het geval geweest. Hoe dichter we bij het einde van het seizoen komen, hoe minder mogelijkheden je hebt. Je moet dus wel een verschil maken.”

Wel houdt Leclerc er rekening mee dat de twee ‘misschien wat meer risico nemen’ wanneer zij in een direct gevecht op de baan verwikkeld zijn. “Maar dat maakt het ook spannend. Ik weet zeker dat we elkaar geen marges gunnen op de baan. Ik kijk ernaar uit.”

Foto: Motorsport Images