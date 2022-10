Sergio Pérez verwacht dat de strijd om de poleposition in Mexico een ‘lastige’ wordt. Niet alleen Ferrari, ook Mercedes ziet er volgens de thuisheld sterk uit.

Ferrari topte de eerste vrije training op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Carlos Sainz was met een rondetijd van 1:20.707 de snelste, al waren de verschillen vooraan minimaal. Zo stonden de beide Red Bull-coureurs op een tiende van de Spanjaard en stond de top-zes binnen twee tienden van elkaar.

“Het was een lastige dag zoals gebruikelijk hier in Mexico met de hoogte”, zegt Pérez. “Het is best makkelijk om fouten te maken onder deze omstandigheden. De tweede vrije training draaide uiteraard vooral om de Pirelli-test, maar in de eerste training hebben we een goede basis gelegd en we lijken er bij te staan.”

In de eerste vrije training zagen Pérez en Max Verstappen, die exact dezelfde rondetijd noteerden, toe hoe de Ferrari’s een nipte voorsprong van een kleine tiende hadden. Maar Pérez houdt ook rekening met een sterk Mercedes. “Ferrari ziet er sterk uit, net als Mercedes. Het wordt dus een lastig gevecht”, blikt de Mexicaan vooruit op de kwalificatie.

“We kwamen in de eerste vrije training al vrij snel op snelheid, dus de zaterdag zou rechttoe rechtaan moeten zijn”, voegt Pérez toe. “Maar je kan altijd andere dingen verwachten op zo’n dag.”

Foto: Red Bull Content Pool