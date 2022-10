De vrijdagtrainingen in Mexico hebben voor Max Verstappen niet veel duidelijk gemaakt hoe Red Bull ervoor staat, Dat werd nog eens ‘lastiger en onbekender’ door de Pirelli-test in de tweede vrije training.

Het was op de vrijdag zoeken naar grip op het stoffige Autódromo Hermanos Rodríguez. Ook Verstappen merkte dat er weinig grip was en toonde dat aan met zijn spin in de eerste vrije training. Hij probeerde zijn RB18 op te vangen, maar slaagde daar niet in. “Ik had een klein momentje”, blikt Verstappen terug. “Zodra ik naast de ideale lijn kwam was het net alsof ik op ijs reed. Uiteindelijk was ik de auto kwijt en trapte ik de rem in.”

Lees ook: VT2: Leclerc rijdt Ferrari in de kreukels, Russell klokt snelste tijd in veredelde bandentest

Verder ging die eerste training goed voor Verstappen: hij kwam slechts een tiende tekort op Carlos Sainz en stond op gelijke hoogte met teamgenoot Sergio Pérez. Het was op het warme Mexicaanse circuit ‘prima te doen’ om de zachte band op temperatuur te krijgen, maar: “Daar deden we maar één run op.”

Vervolgens stond in de tweede vrije training weer de Pirelli-bandentest op het schema. De coureurs kregen voor die sessie een prototypeband voor 2023, zonder te weten welke compound het was. Deze bandentest maakte ‘alles wat lastiger en onbekender’, stelt Verstappen. “Net zoals vorig weekend”, doelt hij op de Pirelli-test in Austin. “De harden banden zijn wat verraderlijker.”

Lees ook: Red Bull maakt geen excuses voor overschrijden cap: ‘Rivalen zijn ons eerder excuus verschuldigd’

Veel valt er dan ook nog niet te concluderen uit de vrijdagtrainingen, meent Verstappen. “We hebben nog maar weinig informatie kunnen verzamelen, maar gekeken naar wat we hebben kunnen proberen, werkt alles vrij goed”, besluit de Nederlander.

Foto: Red Bull Content Pool