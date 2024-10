Sergio Pérez staat extra onder druk tijdens zijn thuisrace in Mexico-Stad. De coureur verlangt er namelijk niet alleen maar naar om zich te revancheren na zijn teleurstellende verkorte thuisrace in 2023. Pérez wil ook een goed resultaat neerzetten om zo het verloop van zijn ‘verschrikkelijke seizoen’ te veranderen.

Het gat tussen Max Verstappen en Sergio Pérez is vanaf de Grand Prix van Miami al aanzienlijk. De Mexicaan kwalificeert vaak minder goed dan de Nederlander, waardoor hij races van verder op de grid aanvangt. In Austin was het ook weer raak, toen hij acht plaatsen lager dan Verstappen op P2 kwalificeerde. Komt het gat misschien door het verschil tussen de twee bolides van de coureurs?

“Cijfers en feiten blijven intern”, is het enige wat Pérez over die theorie kwijt wil, tijdens de FIA-persconferentie in Mexico. De Mexicaan wil wel meer kwijt over de opmars van Ferrari. De Scuderia staan namelijk nog maar acht punten achter op Red Bull in het constructeurskampioenschap. “Dat Ferrari er nu bij is, verandert niets. We willen het constructeurskampioenschap winnen. Tweede of derde worden, maakt dan geen verschil. We willen winnen, met de beste mogelijke prestaties en het beste pakket.”

LEES OOK: Marko waarschuwt Pérez: ‘Gaan kijken wie de beste teamgenoot is voor Verstappen’

Geen spijt

Pérez beleefde vorig jaar tijdens zijn thuisrace een teleurstellende Grand Prix. De Mexicaan kwam niet verder dan de eerste bocht, na een botsing met Charles Leclerc. “Ik kwam aan in bocht 1 en ik lag aan de leiding”, herinnert Pérez zich. “Ik nam toen een risico dat niet goed uitpakte. Ik had de twee jaar daarvoor op het podium gestaan, en wilde toen voor de winst gaan. Achteraf gezien was het beter om een stapje terug te doen, maar als racer heb je geen spijt als je voor de winst gaat.”

De druk voor Pérez is mede daardoor hoger voor de race van dit jaar. Daarnaast staat de Red Bull-coureur ook onder druk, doordat hij een teleurstellend seizoen beleeft. “Ik weet dat ik een verschrikkelijk seizoen heb gehad”, geeft Pérez zelf ook toe. “Als ik dit weekend een sterk resultaat neerzet, kan dat zeker mijn seizoen enorm veranderen qua gevoel. Dit is Formule 1, soms blijven resultaten uit. Je concentreert je op wat je onder controle hebt.”

Lees hier alles over de GP van Mexico

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!