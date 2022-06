Sergio Pérez gaat vol vertrouwen naar Canada. De Mexicaan is bemoedigd door de prestaties van de RB18 op stratencircuits, al is hij niet helemaal blij met het resultaat in Bakoe, waar Red Bull de een-twee pakte.

Pérez had in Bakoe een betere kwalificatie dan teamgenoot Max Verstappen, maar kwam op zondag als tweede over de streep, achter de Nederlander. Op een veel betere manier kon Red Bull dan ook niet naar Canada vertrekken, weet Pérez.

“We gaan naar Canada op een geweldig moment voor het team”, zegt Pérez. “Het maximale aantal punten scoren in Bakoe was een schitterend resultaat voor ons allemaal en houdt ons in de strijd voor beide titels.”

Toch was Pérez niet helemaal tevreden met zijn resultaat in Bakoe. “Voor mij was het een frustrerende dag, maar als je een teleurstellende dag hebt en toch tweede wordt en de snelste ronde behaalt, kun je niet zeggen dat het jammer is! Deze auto presteert goed op de stratencircuits, dus we zijn ervan overtuigd dat we dit weekend weer een sterke prestatie kunnen neerzetten en het momentum kunnen vasthouden.”

Om er in Canada sterker voor te staan, is Pérez van plan om met zijn engineers nog even de race in Azerbeidzjan te analyseren. “Op die manier kan ik er het meeste uit halen.” Dat de Formule 1 dit weekend weer terugkeert naar Canada maakt Pérez blij. “Het is leuk om terug te zijn in Canada, het is een circuit waar ik graag rijd en we gaan ernaartoe met een competitieve auto, dat wordt leuk”, besluit de Mexicaan.