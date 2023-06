Sergio Pérez is er nog altijd heilig van overtuigd dat hij over de snelheid beschikt om het Max Verstappen moeilijk te maken in het kampioenschap, ondanks dat hij afgelopen weekend in Monaco tegen een zeperd aan liep.

De Mexicaan was naar Monaco afgereisd in de wetenschap dat hij er vorig jaar had gewonnen en ijzersterk voor de dag kan komen op stratencircuits. In de eerste fase van de kwalificatie ging het echter goed mis, toen Sergio Pérez zijn snelheid verkeerd inschatte en zijn RB19 in de vangrail reed. Het was direct einde oefening voor Pérez die de race op de laatste plaats moest starten en op zondag nooit in de buurt van de punten kwam.

Lees ook: ‘We hebben de snelheid, maar er kan altijd iets misgaan’

Het gat met Max Verstappen in de strijd om de titel liep zo op naar 39 punten. Geen onoverkomelijke achterstand (met nog zestien races te gaan), maar Pérez moet wel snel aan de bak om dat gat niet nog groter te laten worden. En dat gaat lukken, zo zei hijzelf in Barcelona. “Ja, want de snelheid is er. Ik had me meer zorgen gemaakt als ik deze crash niet gehad, maar een halve tot een hele seconde langzamer was geweest.”

‘Soms beter, soms slechter dan Max’

“Ik kan op de of andere manier sinds het begin van het seizoen het niveau van Max evenaren”, vervolgde Pérez. “Soms beter, soms slechter, daar ben ik van overtuigd. Teamgenoot zijn van Max is waarschijnlijk het moeilijkste wat er is. Hij is de coureur die het meest in vorm is van allemaal, maar ik geloof echt dat het mogelijk is hem te verslaan.”