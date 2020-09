Pérez: ‘Weet komende weken wat realistische optie voor mij is’

Sergio Pérez zegt de komende weken een goed idee te kunnen krijgen van wat een realistische optie is voor hem. De Mexicaan geeft aan dat hij met meerdere teams in gesprek is, maar wil nog niks prijsgeven over de gesprekken. Hij gelooft niet dat het team oneerlijke spelletjes zal spelen met hem nu duidelijk is dat hij volgend jaar niet meer bij het team zit.

Pérez moest plaatsmaken bij Racing Point, volgend jaar Aston Martin, voor viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. De Mexicaan had echter nog een contract tot eind 2022 bij het team, dat dus eerst afgekocht moest worden om de Duitser binnen te halen. Pérez is nu in gesprek met meerdere teams en denkt de komende weken meer duidelijkheid te kunnen krijgen over zijn toekomst.

“Er is contact geweest met een aantal teams”, zegt Pérez. “De komende weken zal ik weten wat een realistische optie is, maar dat blijft tussen de teams en mij.”

Pérez krijgt dan de vraag hoe hij naar Vettel kijkt, die zijn zitje ‘afpakt’. “Ik haat Sebastian!”, grapt Pérez. “Maar serieus. Hij is een geweldige kerel. Natuurlijk had ik graag willen blijven. Je zal altijd teleurgesteld zijn als je niet krijgt wat je wil. Ik zit al lang genoeg in deze business om te weten hoe het gaat. Ik ga gewoon door en wat er straks op mijn pad komt, daar ben ik blij mee”, zegt de Mexicaan, die nog benadrukt: “Ik koester geen wrok.”

Pérez verwacht dan ook niet dat Racing Point oneerlijke spelletjes zal spelen, nu duidelijk is dat hij vertrekt. “We moeten ons richten op de races die komen want elk punt zal cruciaal zijn. Dit kan ons beste seizoen ooit worden. We moeten zo transparant mogelijk zijn, zodat we zoveel mogelijk punten scoren en onze doelen behalen”, concludeert hij.