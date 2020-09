Stroll krijgt updates in Sotsji, Pérez moet wachten na crash Stroll in Mugello

Racing Point heeft slechts voor één coureur een setje nieuwe updates beschikbaar voor de Grand Prix van Rusland, waarop het team heeft besloten om de beter geklasseerde Lance Stroll deze updates te geven. Het is het gevolg van de harde crash van de Canadees in Mugello en dus moet Sergio Pérez nog wachten op updates.

Stroll crashte dankzij een lekke band hard in de slotfase van de toch al chaotische Grand Prix van Toscane. Het was echter extra pijnlijk omdat de Canadees met de nieuwe updates reed, die Pérez dus komend weekend in Rusland had moeten krijgen. Racing Point heeft echter besloten om Stroll weer de nieuwe updates te geven, omdat hij er beter voor staat in het kampioenschap met de zesde plaats tegenover de negende plaats van de Mexicaan.

Racing Point heeft geprobeerd om alsnog de updates te ontwikkelen voor beide auto’s, maar door een vertraging in de productie was dit uiteindelijk niet mogelijk. Pérez zal nu dus nog minstens tot de Grand Prix van de Eifel, op de Nürburgring, moeten wachten op zijn updates.