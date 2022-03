Sergio Pérez staat aan de vooravond van zijn tweede seizoen in dienst van Red Bull, maar dat is wederom met een contract voor maar één jaar. Als het aan de Mexicaan ligt, loopt zijn volgende deal langer door.

Pérez werd eind 2020 door Red Bull vastgelegd als vervanger van Alexander Albon. De Mexicaan was ’transfervrij’, in de zin dat zijn vorige werkgever Racing Point had besloten hem ondanks een doorlopende deal na 2020 aan de kant te zetten. Dit om plaats te maken voor viervoudig kampioen Sebastian Vettel.

Voor Red Bull was Pérez, die in 2020 zijn eerste Grand Prix had gewonnen, zo een makkelijke oplossing. Het bood hem echter geen zekerheid voor de langere termijn, met slechts een contract voor één seizoen. In 2021 verdiende Pérez contractverlenging, maar dat is dus wederom voor maar één jaar.

Lees ook: Pérez: ‘Was waarschijnlijk gestopt met F1 als Red Bull me geen kans had gegeven’

Meer zekerheid

“Als de tijd komt om te onderhandelen, wil je als coureur graag zekerheid”, antwoordt Pérez op de vraag of hij volgende keer op een langere deal inzet, met teamgenoot Max Verstappen die liefst tot en met 2028 vastligt bij Red Bull na het tekenen van zijn nieuwe contract.

“Voor een team is continuïteit ook belangrijk”, weet Pérez. “Ik zou daarom zelf graag op een wat langer verblijf inzetten.” De 32-jarige Pérez is echter niet Red Bulls enige optie. Het heeft in de Formule 1 ook AlphaTauri-coureurs Pierre Gasly en Yuki Tsunoda nog onder contract.

Lees ook: Gasly: ‘Heb nog één kans om terug te keren bij Red Bull’

Red Bull heeft daarnaast ook een optie als Williams-coureur Albon, die nog altijd door de energiedrankfabrikant wordt gesponsord. In de Formule 2 rijdt een heel contingent aan Red Bull-talenten. De meest vooraanstaande daarvan zijn Liam Lawson, Yüri Vips en Dennis Hauger.