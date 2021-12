Het is pas zijn eerste jaar bij Red Bull, maar Sergio Pérez kan zijn team nu al aan de constructeurstitel helpen. Dat is ook precies wat hij wil bereiken in de laatste twee races van het seizoen: “Dat zou heel speciaal zijn.”

Red Bull heeft met twee races te gaan nog zicht op de constructeurstitel. Een aantal races terug was de achterstand nog aanzienlijk, nu bedraagt die slechts vijf punten. In die strijd zullen niet alleen de titelrivalen een belangrijke rol spelen, ook de ‘wingmen’ kunnen hun team aan de belangrijke titel helpen. In de afgelopen vijf races heeft Sergio Pérez zijn team zeventig punten bezorgd, Valtteri Bottas viel in diezelfde periode één keer uit en kwam tot 52 punten.

Pérez kwam dit seizoen naar Red Bull als vervanger van Alexander Albon. De teamgenoot van Verstappen moest het team helpen aan belangrijke punten voor de constructeurstitel en het zou dus zomaar al in zijn eerste jaar kunnen gebeuren dat zij die titel veroveren. “Dat zou enorm zijn voor mij, heel speciaal om het team aan de constructeurstitel te helpen”, zegt Pérez in Saoedi-Arabië. “Het is geweldig om dat gevecht te hebben, we moeten ons best doen en dan zien we wel waar we eindigen.”

Pérez hoopt zijn goede reeks voort te zetten in Jeddah, maar durft nog niet te zeggen of Mercedes of Red Bull de overhand zal hebben. “Alles ligt nog op tafel, de laatste twee races zijn heel belangrijk voor het team. Het gaat spannend worden met Mercedes, hopelijk eindigen we voor ze. We hebben ons zo goed mogelijk voorbereid. Het is mooi om zo’n gevecht te hebben in dit stadium van het seizoen”, aldus de Mexicaan.

In de afgelopen races kende Red Bull wel wat problemen met de achtervleugel. Er verschenen haarscheurtjes in de achtervleugel en er werd regelmatig aan gesleuteld in de Red Bull-garage. Bovendien wapperde de bovenste DRS-klep ook aanzienlijk meer dan die van andere teams op de rechte stukken. Die problemen waren er ook in Qatar nog, maar nu zou dat er niet meer moeten zijn, verzekert Pérez. “Het is onder controle, we hebben er geen problemen mee. We hebben verschillende vleugels tot onze beschikking”, besluit hij.