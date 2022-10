Mocht het zover komen dat Sergio Pérez en Max Verstappen voor de zege gaan in Mexico, dan wil Pérez die zege niet cadeau krijgen. Hij gaat uiteraard voor de zege in Mexico, maar wil zich daarvoor vooral richten op zijn eigen prestaties.

Vorig jaar kwam de situatie nog op de andere manier ter sprake. Toen werd Pérez nog de vraag gesteld of hij, in zijn thuisrace, bereid was Verstappen een cadeau te geven om hem te helpen in de titelstrijd tegen Lewis Hamilton. Pérez was toen inderdaad bereid om dat te doen, al voelde hij dat het team hem graag de zege gunde in Mexico.

Toen stond er nog veel op het spel, nu zijn met drie races te gaan de coureurs- en constructeurstitel al beslist. Voor Red Bull staat er dus in principe weinig meer op het spel. Pérez wil uiteraard zijn thuisrace winnen, maar of hij de zege cadeau wil krijgen van Verstappen?

“Ik wil niks cadeau krijgen”, zegt Pérez tegen ESPN. “Ik heb vele jaren van alles bereikt, zonder cadeautjes. Dat is ook niet nodig. Uiteindelijk denk ik daar niet aan, ik denk alleen aan mijn werk en aan perfect zijn dit weekend. Ik ga op jacht naar die zege.”

Voor Pérez staat dit seizoen wel nog de tweede plaats bij de coureurs op het spel. De Mexicaan heeft 265 punten terwijl Charles Leclerc er 267 heeft. Voor die strijd zou een cadeautje van Verstappen wel helpen, maar de Nederlander heeft al aangegeven dat hij dat niet zal doen. “Dat is normaal, we willen allemaal winnen”, weet Pérez. “Als het een andere situatie is, dan twijfel ik er niet aan dat hij mij zal helpen zoals ik dat eerder voor hem heb gedaan.”

Pérez heeft dit seizoen een contract getekend waardoor hij tot en met 2024 de teamgenoot van Verstappen blijft. Dat is voor hem een eer, maar ook een uitdaging. “Het is een van de moeilijkste banen in de Formule 1”, aldus Pérez. “Je moet mentaal erg sterk zijn. Dit is geen makkelijke plek op de grid, niet iedereen zou dit kunnen. Dus ik ben blij en trots op wat ik heb bereikt.”

Foto: Red Bull Content Pool