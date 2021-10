Sergio Pérez is niet van plan om Lewis Hamilton in de Turkse Grand Prix anders te behandelen dan zijn andere concurrenten. De Mexicaan hoopt op een goede start en wil vooral het beste voor zichzelf doen: “Ik zal het niemand makkelijk maken.”

Pérez stond er goed bij op de vrijdag en ook in de eerste twee sessies van de kwalificatie was hij bovenaan terug te vinden, maar in Q3 kreeg hij het opnieuw niet voor elkaar om die lijn voort te zetten. Hij noteerde op het hier en daar wat vochtige Istanbul Park de zevende tijd, wat hem de zesde startplek oplevert vanwege de gridstraf voor Lewis Hamilton. Die zal zijn weg naar voren willen vinden vanaf de elfde plek, maar Pérez zal de Brit niet anders behandelen omdat hij in titelstrijd is met zijn teamgenoot Max Verstappen.

“Ik hoop echt dat Lewis me niet pakt en dat ik genoeg stappen vooruit zet aan het begin van de race zodat ik bij de leiders kan komen, dat zou goed zijn voor mij”, zegt Pérez. “Ik zal Lewis behandelen als elke andere concurrent. Ik wil het beste voor mezelf doen en ik zal het niemand makkelijk maken”, aldus de Mexicaan.

Hoewel het resultaat dus opnieuw tegenviel, is Pérez over het algemeen wel tevreden over het weekend tot nu toe. “Ik ben erg blij met de manier waarop ik gedurende het weekend verbeterde”, zegt hij. “We hebben soms een heel goede pace laten zien. De laatste run in Q3 op de nieuwe banden was een beetje ongelukkig omdat we natuurlijk slechts één setje tot onze beschikking hebben voor Q3 en ik verbeterde toen niet. Ik had op een gegeven moment veel onderstuur en dat maakte het allemaal een stuk lastiger en gezien hoe klein de verschillen hier zijn, maakte dat het verschil”, besluit hij.

Foto: Red Bull Content Pool