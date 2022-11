Sergio Pérez stelt dat een top-drie mogelijk was geweest in de kwalificatie in Brazilië. Hij wijst naar de Ferrari van Charles Leclerc als oorzaak van de teleurstellende negende tijd: “Ik had verwacht dat hij naar binnen zou gaan.”

Pérez reed in Q3 naar buiten op de zachte band, maar kwam achter de Ferrari van Charles Leclerc, die als enige op de intermediates reed, terecht. In zijn outlap ging Pérez niet voorbij aan de Ferrari, een keuze waar de Red Bull-coureur achteraf spijt van had aangezien hij op de negende plek eindigde.

“Het was een ongelukkige kwalificatie”, zegt Pérez. “Ik werd opgehouden door de Ferrari van Leclerc. Het was voor mij erg duidelijk dat hij in de outlap te langzaam was op de intermediates en ik had verwacht dat hij naar binnen zou gaan.”

Pérez dacht dus dat Leclerc dan de intermediates zou inruilen voor de zachte band, maar dat gebeurde mede door getreuzel op de boordradio bij Ferrari niet. “Hij bleef voor mij rijden en ik moest mijn ronde achter hem afronden. Dat zorgde ervoor dat ik te veel tijd verloor”, legt Pérez uit.

Wat er dan wel in had gezeten als hij de Ferrari van Leclerc niet voor zich had gehad, durft Pérez niet te zeggen. Wel denkt hij dat een top-drie op papier mogelijk was geweest. “Maar in plaats daarvan eindigden we op de negende plaats. Ik ben zeer teleurgesteld met dit resultaat.” Met de sprintrace houdt Pérez wel nog hoop op een goede startpositie voor de race op zondag. “We gaan ons best doen om in de punten te eindigen”, besluit de Mexicaan.