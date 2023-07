Voor de vijfde keer op rij moest Sergio Pérez de kwalificatie voor een Grand Prix vroegtijdig vanaf de zijlijn bekijken. Waar hij het in Spanje, Canada en Oostenrijk nog tot Q2 schopte, daar was hij zaterdag op Silverstone net als eerder dit jaar in Monaco al in Q1 het haasje.

Vakkundig gesloopt. Zo zou je het beste de staat waarin Sergio Pérez zich de laatste weken bevindt, kunnen omschrijven. De Mexicaan begon zijn derde seizoen bij Red Bull uitstekend met twee overwinningen in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan, maar na zijn poleposition in Miami is de 33-jarige coureur geen schim meer van zichzelf. Een twintigste startplek in Monaco, een vijftiende startplek iin Spanje, twaalfde in Canada, vijftiende in Oostenrijk en nu dus een zestiende plek op de startgrid in Engeland.

Kwalificatie GP Groot-Brittannië: Verstappen heerst, Pérez op weg naar uitgang?

Na afloop van de kwalificatie had een duidelijk teneergeslagen Pérez nauwelijks woorden voor de malaise van de laatste weken. “Ik worstel, vooral in dit soort [regenachtige] weersomstandigheden, met de levendigheid van de auto”, aldus de Mexicaan voor de camera van Viaplay. “Dat heeft me vandaag helaas veel plekken gekost.”

‘Het wordt moeilijk’

Zorgen over zijn positie binnen het team heeft Pérez nog niet. “Ik had een goede vrijdag en moet me nu gewoon concentreren op het scoren van zoveel mogelijk punten zondag. Het zal moeilijk worden om door het veld naar voren te rijden, maar we gaan onze uiterste best doen.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel! Met zoals altijd boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews, duiding over techniek en onderscheidende fotografie! In dit nummer onder meer:

Max Verstappen, aanjager van Red Bulls recordregen

Lance Stroll: delicate investering van een kwart miljard dollar

Exclusief! Raymond Vermeulen, de architect van Max’ imperium

Het andere leven van hotelier & kunstverzamelaar Helmut Marko

Coureur of operazanger? Het dilemma van Giuseppe Campari

Columns Rob Kamphues & Amber Brantsen

Het allermooiste beeld van Peter van Egmond

En verder natuurlijk alles over de Grand Prix van Canada!

Haal het blad in de winkel of bestel hieronder en krijg ‘m thuisgestuurd (gratis verzending in Nederland!)