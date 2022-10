Mocht de Grand Prix van Japan op een natte baan verreden worden, dan ziet Sergio Pérez die race met genoeg vertrouwen tegemoet. De Mexicaan stelt dat hij zich ‘redelijk comfortabel’ voelt onder deze omstandigheden.

Het was voor Red Bull op het natte Suzuka niet de beste dag. Max Verstappen noteerde de zesde en derde tijd, Pérez was goed voor de tiende en vierde tijd. De twee reden met name in de tweede vrije training een langere stint op de intermediates om zich voor te bereiden op een eventuele regenrace op zondag.

Want waar de zaterdag droog zou moeten blijven, bestaat er een kans op regen op de zondag. Mocht het een regenrace worden, dan kijkt Pérez daar wel met vertrouwen naar uit. “We zijn redelijk comfortabel in deze omstandigheden”, zegt Pérez in gesprek met Sky Sports. “We hebben al een goed idee van wat we gaan doen. Het zou dus een goede moeten zijn voor ons”, aldus de Mexicaan.

De verregende vrijdag zorgde voorlopig voor weinig representatieve tijden, maar Pérez baalt vooral voor de fans dat er niet veel actie was vandaag. “Het is jammer voor de fans, met dit weer”, leeft Pérez mee met de fans die de regen trotseerden. “Maar het weer ziet er een stuk beter uit voor morgen, dus hopelijk zien ze dan genoeg actie. De zondag ziet er wel een beetje wisselvallig uit, dus dat wordt een geweldige dag voor de fans.”

Weer of geen weer, Pérez geniet hoe dan ook van het old-school circuit van Suzuka, waar de Formule 1 de afgelopen twee jaar niet kwam vanwege de coronapandemie. “Dit circuit is altijd een uitdaging. In de regen is het een nog grotere uitdaging. Het is geweldig, het is het beste circuit ter wereld”, besluit de Red Bull-coureur.

Foto: Motorsport Images